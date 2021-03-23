Великобритания решила увеличить запас ядерного оружия в ответ на модернизацию Россией и Китаем своих арсеналов.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД стран Альянса, передает Корреспондент.

— Проблема в том, что мы видим, что Россия и Китай реализуют модернизацию их систем ядерного арсенала, с более продвинутым оружием. Поэтому я говорил с премьером (Великобритании, — прим.) Борисом Джонсоном вчера и главой МИД Домиником Раабом, и у них точно то же объяснение: корректировка политики Великобритании связана с увеличением способностей России и Китая, — сказал Йенс Столтенберг.

Кроме того, он подчеркнул, что «цель НАТО — мир без ядерного оружия».

— Однако пока в мире есть ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом, — подытожил глава НАТО.

Напомним, Атлантический совет выпустил доклад о стратегических целях Китая на ближайшие годы и о том, чем они угрожают демократическим странам Европы и США.