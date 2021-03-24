Госсекретарь США Энтони Блинкен провел короткую встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом в Брюсселе. Он сообщил ему, что Вашингтон выступает против «Северного потока-2».

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

— Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в связи с этим отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

Госсекретарь находится в Брюсселе в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО. Он заявил о желании Вашингтона оживить партнерство в рамках НАТО. Все это нужно, в частности, для противодействия России и Китаю, объявленным главными угрозами безопасности альянса.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает Китай главной проблемой и угрозой для Соединенных Штатов. Также угрозы исходят от России, Ирана и Северной Кореи, но КНР — это особый случай.