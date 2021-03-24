Член парламентской фракции пророссийской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива уведомил Министерство образования и науки о намерениях защитить кандидатскую диссертацию. Народный депутат претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.

Об этом пишет ZN.ua.

Тема диссертации — «Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)» (специальность 25.00.02 – механизмы государственного управления).

Научным руководителем Ильи Кивы указан профессор Владимир Гурковский, заместитель директора Всеукраинской общественной организации «Центр исследования проблем публичного управления».

Диссертацию к защите принял Спецсовет Д 26.891.02 Института подготовки кадров государственной службы занятости Министерства социальной политики Украины.

Оппонентами диссертанта указаны:

Алина Помаза-Пономаренко, доктор наук, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины;

Ирина Жукова, кандидат наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования «Университет менеджмента образования».

Напомним, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса после того, как журналист проекта Даниил Мокрик в кулуарах Верховной Рады спросил его об отмывании денег через конвертационные центры.