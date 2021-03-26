В пятницу, 26 марта, лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с послом Китайской народной республики в Украине Фань Сяньжуном.

Стороны обсудили пути усиления сотрудничества с целью борьбы с пандемией коронавируса, говорится на сайте политсилы.

Петр Порошенко обратил внимание на крайне угрожающую ситуацию с распространением коронавируса в Украине и подчеркнул острую необходимость вакцинации украинских граждан.

В связи с этим он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину.

Петр Порошенко также призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19.

Напомним, что экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.