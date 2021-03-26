Научно-производственная фирма «Микрохим» зарегистрировала в Украине первый препарат, который влияет на патогенез коронавируса — «Фавипиравир — Микрохим». Это первый украинский генерик японского противовирусного средства «Авиган».

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на указ Министерства здравоохранения.

Компания рассказала, что «Фавипиравир — Микрохим» успешно прошел контрольные исследования в лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Минздраве а также клинические исследования биоэквивалентности. «Микрохим» отметила, что это свидетельствует о том, что воссозданный препарат соответствует всем стандартам и протоколам, установленным Минздравом.

«Микрохим» отметил, что японские испытания этого препарата показали, что препарат не просто устраняет клинические проявления коронавируса, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека.

В Украине оригинальный препарат внесен в протокол лечения коронавируса, но он не зарегистрирован в стране, то есть приобрести его было невозможно. Сейчас компания приступает к наработке препарата.

Относительно побочных эффектов, то в тексте «Бабеля» говорилось, что среди них может быть рвота, снижение массы тела, снижение активности, снижение выработки красных кровяных телец. Один из серьезных побочных эффектов — уродство у новорожденных. Поэтому производитель не рекомендует беременным женщинам и кормящим матерям его употреблять. Это касается и мужчин — тем, кто употребляет препарат, советуют использовать барьерную контрацепцию в течении приема и после семи дней по окончанию терапии.

Что касается стоимости, то точной пока нет. Руководитель «Микрохима» Игорь Погромский говорит, что цена препарата «Фавипиравир-Микрохим» будет ниже стоимости препаратов, которые уже активно продаются на «черном рынке», а также аналогов из России. Их цена колеблется от 2 800 до 3 000 гривен.

Напомним, что фармацевтическая компания Pfizer (США) начала испытания таблеток от коронавируса на людях. Препарат необходимо принимать при первых признаках болезни.