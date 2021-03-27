Бывший высокопоставленный чиновник из сферы здравоохранения США рассказал, что вирус COVID-19 возник в лабораторных условиях в китайском Ухане.

Об этом сообщает Bloomberg.

Роберт Редфилд, возглавлявший Центры США по контролю и профилактике заболеваний в течение первого года пандемии Covid-19, сказал, что лабораторный сценарий более вероятен, чем любая альтернатива, включая версию передачи вируса от животных людям на рынке.

— Это возникло из лаборатории. Ну, знаете, сбежало. Другие люди этому не верят. Отлично. Наука в конце концов это выяснит, — отметил экс-чиновник в сфере медицины.

Роберт Редфилд добавил, что он «не имел в виду преднамеренности» или обвинял Китай в целенаправленном выпуске вируса, и что он догадывается, что он «начал передаваться где-то в сентябре или октябре в Ухане».

Всемирная организация здравоохранения должна выпустить в этом месяце отчет о своей версии происхождения. Существует четыре основных теории, в том числе то, что он был получен в лаборатории, но исследования, проведенные учеными, показывают, что наиболее вероятным является вариант, что вирус был передан людям от летучих мышей через промежуточный вид-хозяин.

Роберт Редфилд также сказал, что сила вируса и насколько легко он распространяется, позволяет предположить, что он был разработан в лаборатории. По его словам, если бы он исходил от животных, вероятно, потребовалось бы больше времени, чтобы он сумел эволюционировать для распространения среди людей.

— Я не верю, что это каким-то образом передалось от летучей мыши к человеку. Требуется время, чтобы понять, как повысить эффективность передачи вируса от человека к человеку. Я просто не думаю, что это имеет биологическое начало, — отметил он.

Ранее НикВести сообщали, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.