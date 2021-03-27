Два корабля, которые участвовали в проложении газопровода «Северный поток-2» под флагом Польши, не смогут плавать в территориальных водах этой страны — у них забрали регистрацию.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский сообщил, что два судна, принадлежащих немецкому судовладельцу, но плавающие под польским флагом, будут рассматриваться как единицы, нарушающие санкции в отношении строительства «Северного потока-2». По его словам, оба корабля работают на «Северном потоке - 2».

Директор морского ведомства в Гдыне Веслав Петшковский сообщил на сайте ведомства, что из-за состояния повышенной необходимости и государственной безопасности документы по безопасности для реактивных судов Krebs Geo и Krebs больше не действительны.

— Эти два корабля принадлежат немецкому судовладельцу, они плавают под польским флагом. Они были зарегистрированы Морской палатой в Гданьске. Они работают над проектом «Северный поток - 2», — отметил замминистра инфраструктуры.

Гжеож Витковски отметил, что «дело сложное, потому что владелец зарегистрирован в Польше и внесен в Национальный судебный реестр».

— Если у МИД есть соответствующие факты, в Морской палате не должно возникнуть проблем с снятием с учета этих судов, — пояснил он.

По его словам, «мы проанализировали все документы, которые нам предоставили службы, связанные с безопасностью нашей страны».

— Мы приняли решение начать процедуру снятия их с учета под польским флагом. Так что Польша не имеет отношения к этим двум судам, — сказал Гжежож Витковский.

Замминистра подчеркнул, что «ни одно из судов, плавающих под нашим флагом, не может ущемлять экономические интересы польского государства».

— Нас не интересует, что они перевозят, чем занимаются, до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту «Северный поток-2». С пятницы, 26 марта, эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задержать их для проверки, — предупредил Гжежож Витковский.

Напомним, главы МИД Украины и Польши в совместной статье обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».