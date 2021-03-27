Нардеп из фракции «Европейская солидарность» Викторая Сюмар отреагировала на заявление Владимира Зеленского, что «отдельные украинские политики» начали кампанию дезинформации в отношении Covishield и не подбирают слова, когда характеризуют качество препарата.

Об этом она написала в своем Facebook.

Она указала самые болезненные просчеты власти в борьбе с коронавирусом и массовой вакцинации украинцев.

— Не удосужились просчитать третью волну пандемии и рекламировали Буковель, когда в Британии бушевал новый штамм. Не выделили средства в фонд разработки вакцин и остались в хвосте крупнейшей мировой очереди. Они в это время клали асфальт. Ничего не сделали для производства вакцины в Украине. Хотя бы для внутренних нужд. И даже боятся заикаться об этом. Не смогли договориться с производителями самых технологичных вакцин с наименьшим количеством побочных эффектов Pfizer и Moderna. В конце концов, не смогли развернуть сеть вакцинации и организовать ее порядок, — пересчитывает нерешенные проблемы Виктория Сюмар.

Она добавила, что Владимир Зеленский безосновательно обвиняет политических оппонентов в очернении вакцины из Индии.

— Зато пятьсот миллионов раз смогли соврать о том, как украинская оппозиция «мешает Индии возобновить экспорт вакцин». Соврать сначала на уровне председателя комитета Совета и наблюдающей «Укрзалізниці» (которая у нас наиболее осведомленная во всех вопросах), и теперь Президента. Смешно и стыдно. Ребята, вам осознать: вакцины становятся главным инструментом политики и дипломатии. И «величайшие лидеры современности» будут определяться способностью обеспечить разработку, производство и проведение вакцинаций, а не интервью придворных жополизов, — подчеркнула Виктория Сюмар.

Народный депутат считает, что вакцины превратились в геополитическое оружие, а украинскими политикам время взять ответственность за здоровье сограждан.

— Осознать, что та же Индия (и Китай с Россией тоже) уже используют вакцины для усиления своих геополитических позиций. И та же Индия не остановила поставки в соседние страны, которые являются ее важными партнерами. Осознать, что вы уже не комики-пиарщики, а политики и власть, ответственные за жизнь и здоровье украинцев. И что мир, который жил по формуле «хлеба и зрелищ», теперь живет в формуле «вакцины-хлеб-зрелища» ... Без вакцин не стоит надеяться на «хлеб», потому что экономика точно хочет видеть свет в конце тоннеля и не видит. А без вакцин и без хлеба - зрелищные видосикы нам не помогут. И так, мы тут с вами в одной лодке, к сожалению, — отмечает представительца «ЕС».

Парламентарий подытожила, что беспорядочные обвинения и инсинуации в сторону политических оппонентов не помогут нынешней власти выстоять против «коронавирусного шторма».

— «Спасательная соломинка» в виде обвинений оппозиции на фоне этого коронавирусная шторма не поможет. Придется грести. И обеспечить вакцины и вакцинацию. Или уходить, — резюмирует Виктория Сюмар.

Ранее НикВести сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что одиозные высказывания «отдельных украинских политиков» сильно мешают процессу вакцинации и снижают темпы иммунизации всех украинцев.