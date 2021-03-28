Китай с Ираном подписали договор о сотрудничестве между странами, Китай обязуется влить 400 миллиардов долларов в экономику Ирана в течение 25 лет взамен на поставки нефти и политический союз.

Об этом сообщает Financial Times.

Сделка может усугубить влияние Китая на Ближнем Востоке и подорвать усилия Америки по сохранению удаленности Ирана от политики в этом регионе.

Министры МИД двух стран, Джавад Зариф и Ван И, подписали соглашение во время церемонии дипломатического характера в Тегеране в субботу, 27 марта.

— Чтобы регион вышел из хаоса и наслаждался стабильностью, он должен вырваться из тени геополитического соперничества крупных держав, оставаться невосприимчивым к внешнему напряжению и вмешательству и найти пути роста, соответствующие его региональным реалиям. Он должен создать структуру безопасности, которая учитывает подлинные соображения всех сторон, — заявила представитель Китая за рубежом о договоре.

Иран не огласил основные положения урегулирования до подписания. Однако консультанты отметили, что он практически не изменился по сравнению с 18-страничным черновиком, полученным в прошлом году The New York Times.

В этом проекте детализировано 400 миллиардов долларов инвестиций на китайском языке, которые должны быть вложены в десятки областей, включая банковское дело, телекоммуникации, порты, железные дороги. В качестве альтернативы Китай мог бы получать ежедневную поставку иранской нефти - и, по словам иранского чиновника и нефтяного дилера, со скидкой.

Проект также известен как углубление сотрудничества военно-морских сил, вместе с совместными тренировками и маневрами, совместным анализом и расширением вооружений и обменом разведданными.

Ранее НикВести сообщали, что действующий президент США Джозеф Байден подписал поставление о продлении санкций, наложенных на Иран.