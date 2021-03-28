Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня, с начала суток они совершили 3 обстрела позиций подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По состоянию на 7 утра зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе добавили, что потерь в рядах ВСУ нет, и украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции и соблюдают режим прекращения огня.

Также в сводке указана информация об обстрелах в субботу, 27 марта: за прошедшие сутки было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

По позициям украинских бойцов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Авдеевки захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.

Ранее президент Владимир Зеленский отправил начальника Генерального штаба Украины Сергея Корнийчука на Донбасс. Такое поручение глава государства дал после обострения ситуации на Донбассе.