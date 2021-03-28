Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал беспочвенными санкции Китая против американских чиновников.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Politico.

В частности, госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что власти КНР пытаются заставить молчать тех, кто поддерживает права и свободы человека.

— Попытки Пекина запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы, только способствуют росту международного внимания к длительному геноциду и преступлениях против человечества в Синьцзяне, — заявил Энтони Блинкен.

Напомним, Власти КНР ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников вчера, 27 марта. Причиной такого решения КНР называет введение США и Канадой «односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации».