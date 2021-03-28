По словам Виталия Кима, строительство мусороперерабатывающего завода на Николаевщине усложняет действующий тариф на вывоз мусора.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 26 марта, передают НикВести.

Губернатор Николаевщины отметил, что на данный момент тариф на вывоз мусора в разы меньше, чем европейский.

— Я разбирался сам в материало-технической составляющей этого завода, на данный момент при построении любого мусороперерабатывающего завода, если я не ошибаюсь, в Европе тариф на вывоз тонны мусора 30 евро. А у нас он в районе 6. То есть, у нас математики нет для того, чтобы он был в чистую, – отметил Виталий Ким.

По его словам, инвесторы такого проекта «есть всегда», их более 10, однако перейти к конкретным действиям пока не удалось.

— По поводу мусороперерабатывающего завода, инвесторы есть всегда. Их около 10 постоянно. Мы по этому вопросу не пришли к конкретным действиям. С двумя инвесторами я встречался, но мы не пришли к тому, чтобы было понимание с двух сторон, – сказал Виталий Ким.

По мнению главы Николаевской ОГА, строительство мусороперерабатывающего завода должно осуществляться путем льготного финансирования, либо дотаций.

— Завод – это крупный проект, все с ним ходят, и его до сих пор у нас нет. Он должен быть на первом этапе, дотационном или льготном. При этом я понимаю, что его надо ставить: экология важнее всего, – добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Виталий Ким рассказал, как «‎красная зона» повлияет на работу непродовольственных рынков и пообещал помочь предпринимателям с выплатами.