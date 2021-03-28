Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении ситуации на Донбассе.

Об этом пишет Корреспондент.

В колонке для французского издания Le Figaro Дмитрий Кулеба написал, что Путин ищет слабое место. По его мнению, российский лидер ждет смены власти во Франции, Украине, Германии и США.

— Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна, — написал министр.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.

— А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата, — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет оснований для возвращения к обычным отношениям между Европейским союзом и Россией.