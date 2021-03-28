По словам министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, на разминирование оккупированных восточных территорий потребуется около 25-30 лет.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом», пишет Укринформ.

Министр упомянул, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий боевых действий 1991-1995 годов, которые происходили при выходе страны из состава Югославии.

Он отметил, что сумму, необходимую на очистку Донбасса от взрывоопасных остатков войны, можно будет назвать только после возвращения оккупированных территорий и проведения полного аудита. Но из опыта Хорватии - речь идет о сотнях миллионов евро.

Министр напомнил, что, по мнению специалистов, в настоящее время плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

— 25 лет назад закончилась та война, а они (в Хорватии, — прим.) до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 квадратных километров неразминованных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной сложной зоне, в этом году они планируют разминировать до 50 квадратных километров. И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрицы, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30, — сказал Алексей Резников.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении ситуации на Донбассе.