Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку со своего поста.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на Медузу.

Как известно, политический кризис в Армении продолжается с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе и обострился в конце февраля.

По словам Никола Пашиняна, он подаст в отставку «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы».

В период перед выборами премьер останется исполняющим обязанности главы правительства. Выборы запланированы на 20 июня.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого нужно договориться с оппозицией. По словам премьер-министра Армении, власть будет гарантом того, что выборы пройдут свободными, прозрачными и честными.