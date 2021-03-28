В «Европейской Солидарности» считают, что власти должны выделить денежные средства как на закупку патентов уже существующих препаратов, так и на разработку вакцины украинского производства.

Об этом сообщается на сайте политической силы.

По мнению представителей партии, лишь неприкосновенность главы государства не позволяет привлечь Владимира Зеленского к ответственности за провал кампании по вакцинации населения.

— Только неприкосновенность президента не позволяет привлечь Владимира Зеленского к уголовной ответственности за преступное бездействие, которое уже вызвало, вызывает и дальше будет вызывать особо тяжкие последствия, а именно, человеческие потери вследствие неспособности власти за год пандемии организовать защиту людей и оборону страны от ковида, — пишут в ведомстве.

Отмечается, что есть государства, где провакцинировано уже до 50% населения. Средний показатель по Европе — около 10%. В Украине — намного меньше одного.

— Не оппозиция, не Виктор Ляшко и не Максим Степанов виноваты в том, что год назад официальный Киев проигнорировал возможность сделать вклад в инициативу ЕС по разработке вакцины. Зато политическим решением Зеленского стала растрата антиковидного фонда в коррупционные схемы так называемого «Большого строительства». За золотую жилу дорожных аферистов платят простые украинцы — здоровьем, а многие даже и жизнью, — заявили в политсиле.

Как считают члены «ЕС», дело не в качестве предоставленной вакцины, а в ее отсутствии, и это показатель непрофессионализма и неконкурентоспособности Владимира Зеленского.

— Украинцам уже очевидно, что Зеленский не справляется сам и нуждается в помощи коллективного разума в противодействии ковиду. Мы еще раз требуем созвать заседание СНБО и с участием лучших медиков, лидеров всех парламентских фракций разработать план чрезвычайных действий по спасению страны от эпидемии, — добавили в «ЕС».

В «Европейской Солидарности» настаивают на необходимости предусмотреть изменения в бюджете как на закупку патентов на производство уже существующих препаратов, так и на разработку отечественной вакцины.

— Борьба с ковидом не может превращаться в пиарные разборки с оппозицией. Борьба с ковидом — это серьезная задача для власти и тест для нее на способность защищать свою страну и свой народ, — заключили представители фракции.

Напомним, нардеп из фракции «Европейская солидарность» Викторая Сюмар отреагировала на заявление Владимира Зеленского, что «отдельные украинские политики» начали кампанию дезинформации в отношении Covishield и не подбирают слова, когда характеризуют качество препарата.