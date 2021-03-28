Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе.
Об этом он написал в своем Twitter.
Министр напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 военных Вооруженных сил Украины, а на текущей неделе из-за атаки вблизи Шумов погибли 4 украинских военных.
— Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России, — написал Дмитрий Кулеба.
Министр также назвал имена 4 военных, погибших в результате обстрела в пятницу: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении ситуации на Донбассе. По его мнению, российский лидер ждет смены власти во Франции, Украине, Германии и США.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе.
Об этом он написал в своем Twitter.
Министр напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 военных Вооруженных сил Украины, а на текущей неделе из-за атаки вблизи Шумов погибли 4 украинских военных.
— Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России, — написал Дмитрий Кулеба.
Министр также назвал имена 4 военных, погибших в результате обстрела в пятницу: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении ситуации на Донбассе. По его мнению, российский лидер ждет смены власти во Франции, Украине, Германии и США.