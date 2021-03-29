Власти Турции утвердили план развития проекта «Канал Стамбул», который предусматривает строительство дополнительной водной артерии между Черным и Мраморным морями.

Об этом заявил министр окружающей среды Мурат Курум, передает LB.ua.

— Мы утвердили планы развития проекта «Канал Стамбул» и вынесли их на общественные консультации. Мы будем быстро принимать меры для обогащения нашей страны и священного города каналом Стамбул, — написал Мурат Курум.

Канал длиной 45-километров соединит Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем на юг. Стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит 9,2 миллиарда долларов.

Строительство канала «Стамбул» отстаивает лично президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Правительство Турции заявляет, что сооружение облегчит транспортные перевозки через пролив Босфор, который является одним из самых загруженных морских проливов в мире.

Он также поможет предотвратить перекрытие транспортных путей, как это произошло на Суэцком канале, где уже почти неделю продолжаются работы по освобождению гигантского контейнеровоза, который перекрыл канал, сев на мель.

По мнению экологических активистов, строительство канала приведет к загрязнению источников пресной воды вокруг города с пятнадцатимиллионным населением.

Ранее США отреагировали на решение Турции выйти из Стамбульской конвенции.