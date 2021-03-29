Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Хегером.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на словацкое издание Pravda.

По словам Игора Матовича, он станет министром финансов, а Хегер — новым главой правительства. Оба представляют партию OĽaNO.

Премьер извинился перед народом за трехнедельную ссору в прессе, в которой участвовали представители коалиционных партий OĽANO, Za lidí и Sme rodina.

Он добавил, что снимает требования к другим партиям и оценил, что партия «За народ» выполнила условия и Мария Коликова ушла с поста министра юстиции, а Юрай Шелига стал заместителем спикера парламента.

Будущий премьер-министр Эдуард Хегер объявил, что в воскресенье вечером встретится с депутатской группой «За народ» и постарается получить их поддержку. Впоследствии планируется встретиться с Ричардом Суликом и депутатами SaS.

— В понедельник я попрошу о встрече с президентом Зузаной Чапутовой, — сказал Эдуард Хегер.

Глава Sme rodina Борис Коллар заявил: «наше движение полностью поддерживает нового премьер-министра Эдуарда Хегера». Коллар также объявил, что, если подобный кризис коалиции повторится в будущем, его движение немедленно выйдет из коалиции.

Напомним, министр экономики Словакии Рихард Сулик уходит в отставку после скандала с вакциной РФ Sputnik V. Это было одним из условий для ухода премьера Игоря Матовича.