Министр экономики Словакии Рихард Сулик уходит в отставку после скандала с вакциной РФ Sputnik V. Это было одним из условий для ухода премьера Игоря Матовича.

Об этом пишет Liga.net.

Министр экономики Словакии и вице-премьер Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который разразился после закупки российской вакцины против коронавируса Sputnik V.

Вчера премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов уйти в отставку, но выдвинул при этом ряд требований к партнерам по коалиции. Среди его требований была и отставка Рихарда Сулика.

— Требования Матовича — это явно его личная месть. Тем не менее я выполняю то, что обещал, и ухожу с поста министра экономики. Я делаю это потому, что необходимо срочно разрешить ситуацию в правительстве Словакии, — заявил он.

Рихард Сулик верит, что его шаг позволит восстановить функционирование правительства. При этом он надеется, что Матович тоже выполнит свою часть договоренностей и уйдет в отставку.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил коалиции свою отставку для выхода из политического кризиса после закупки российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

Напомним, секретная покупка российской вакцины против коронавируса Sputnik V, организованной премьер-министром страны, вызвала политический кризис в парламентской коалиции.