Судя по результатам экзит-пола на 87 избиральном округе, «Европейская Солидарность» готова объединить патриотические силы ради страны.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

По версии «ЕС», результаты экзит-пола на 87 избирательном округе свидетельствуют, что позиция по объединению демократических сил и снятия кандидата «Европейской Солидарности» в пользу Руслана Кошулинского были правильным шагом.

— Наша партия еще раз зарекомендовала себя как ответственная политическая сила, которая способна свой узкопартийный интерес подчинять общей цели оппозиционных украинских сил. Жаль, что другие оппозиционные партии, в отличие от «ЕС», не смогли публично поддержать Руслан Кошулинский, и это молчание стоило тех нескольких процентов, которые точно сработали на победу единого оппозиционного кандидата, — указано в заявлении.

Согласно заявлению представителей политсилы, довыборы в парламент зафиксировали разочарование избирателей в партии власти, ведь кандидату от «Слуги народа» не помогла личная поддержка Владимира Зеленского.

В «ЕС» призвали всех участников на финальном этапе избирательного процесса сосредоточить усилия на честном подсчете голосов, защите результатов и победе Руслана Кошулинского как общего кандидата «Европейской Солидарности» и «Свободы».

— На этих довыборах «Европейская Солидарность» показала готовность к настоящему объединения патриотических украинских сил ради страны, чтобы дать отпор олигархату и реваншу. Путь к объединению — безальтернативный, если мы хотим сохранить страну и спасти ее от зеленой непрофессиональной команды, — заключили представители фракции.

Напомним, в «Европейской Солидарности» считают, что власти должны выделить денежные средства как на закупку патентов уже существующих препаратов, так и на разработку вакцины украинского производства.