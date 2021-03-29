Западные санкции привели Россию к консервативной стабильности и сделали сильнее.

Об этом пишет Financial Times, передает Корреспондент.

Санкции за оккупацию Крыма убедили президента РФ Владимира Путина в необходимости экономической консервации и изоляции. Кризисный пандемический 2020 год Россия встретила с самым низким государственным долгом среди других развивающихся стран. Если раньше Россия была одной из самых уязвимых перед кризисами стран, то сейчас она — одна из самых стабильных, отмечает издание.

Основы этой стабильности заключаются в финансовой политике Кремля, благодаря которой страна столкнулась с коронакризисом, имея солидный валютный резерв ($580 миллиардов по сравнению с $350 миллиардами в 2015 году) и высокий государственный профицит. Последние 7 лет Кремль проводил агрессивную денежно-кредитную политику, и благодаря этому финансовое положение страны стало менее уязвимым, чем в 2014 году.

— Вокруг усиления санкций против России, которую обвиняют в использовании хакеров, убийц и других провокаторов за рубежом, а также в подавлении инакомыслия внутри страны, много шума. Однако в момент гнева стоит остановиться и подумать о том, что в одном критическом аспекте санкции сделали Россию сильнее, — говорится в материале.

Сейчас Россия имеет невысокие внешние долги и достаточно ресурсов для их покрытия. Для сравнения, краткосрочные внешние долги составляют лишь 10% российских валютных резервов, в то время как в других развивающихся стран — более 30%.

Отмечается, что Россия также стала менее привязанной к мировому рынку нефти, поскольку сохраняет сверхприбыли, когда цены растут, и тратит их, когда цены падают, стабилизируя экономику и рубль, который менее подвержен колебанию от изменения цен на углеводороды, чем валюты других стран-экспортеров — например, Канады и Норвегии.

Также Россия, подобно Китаю, взращивает свои технологические компании «за закрытыми дверями», защищая их от конкуренции из-за рубежа. Кроме того, издание подчеркивает, что стратегия «импортозамещения» действительно работает в сфере продовольствия.

Недостаток такой стратегии состоит в том, что это защита, а не наступление. Россия с 2014 года выпала из десятки крупнейших экономик мира и до сих пор не имеет действенных планов ускорения развития.

Напомним, Соединенные Штаты Америки намерены расширить санкции протии России.