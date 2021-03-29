Соединенные Штаты Америки намерены расширить санкции протии России.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, передает РБК-Украина.

Агрессивное поведение России является ключевой проблемой как для США, так и для альянса НАТО. Для расширения санкций будет выбрано конкретное время.

Энтони Блинкен сказал, что администрация «предпримет необходимые действия в то время и в месте, которые будет выбраны». При этом он отказался сообщить конкретные детали.

Ранее также сообщалось, что власти КНР ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников. Причиной своих действий КНР назвала введение США и Канадой «односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации».

После этого Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал беспочвенными санкции Китая против американских чиновников. Он отметил, что власти КНР пытаются заставить молчать тех, кто поддерживает права и свободы человека.