Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявил о создании новой партии. Эта партия называется «Вместе».

Об этом Бабарико сообщил на своем Telegram-канале.

Он рассказал, что беларусам нужна партия, но «не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы».

— Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе», - сообщил Бабарико.

Задачами этой партии он назвал:

показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха;

объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив;

обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

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