Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявил о создании новой партии. Эта партия называется «Вместе».
Об этом Бабарико сообщил на своем Telegram-канале.
Он рассказал, что беларусам нужна партия, но «не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы».
— Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе», - сообщил Бабарико.
Задачами этой партии он назвал:
Ранее сообщалось, что в Беларуси за два дня задержали по меньшей мере 500 человек
|
Близько ₴12 млн планує витратити влада в Миколаєві на власний піарКатерина Середа
|
Хозяева пашут, а слуги руками машут (о связи административной реформы и социальной ответственности)Александр Жолобецкий
|
Грьобані маскиСтанислав Мартиросов
Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявил о создании новой партии. Эта партия называется «Вместе».
Об этом Бабарико сообщил на своем Telegram-канале.
Он рассказал, что беларусам нужна партия, но «не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы».
— Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе», - сообщил Бабарико.
Задачами этой партии он назвал:
Ранее сообщалось, что в Беларуси за два дня задержали по меньшей мере 500 человек