По состоянию на утро 29 марта в Николаевской области зафиксировано 243 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
Всего за время пандемии в регионе коронавирусом заболели 51 тысяча 390 человек.
Заболевание установлено у 1966 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели за сутки - 0, всего - 41 тысяча 770 человек. Умерли всего от последствий COVID-19 - 1024 человека, за сутки - 11.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 484 человека, методом ИФА - 52.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 30 человек. Всего с начала кампании по вакцинации в регионе прививку получили 6559 человек.
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По состоянию на утро 29 марта в Николаевской области зафиксировано 243 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.
Всего за время пандемии в регионе коронавирусом заболели 51 тысяча 390 человек.
Заболевание установлено у 1966 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели за сутки - 0, всего - 41 тысяча 770 человек. Умерли всего от последствий COVID-19 - 1024 человека, за сутки - 11.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 484 человека, методом ИФА - 52.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 30 человек. Всего с начала кампании по вакцинации в регионе прививку получили 6559 человек.