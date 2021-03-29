По состоянию на утро 29 марта в Николаевской области зафиксировано 243 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

Всего за время пандемии в регионе коронавирусом заболели 51 тысяча 390 человек.

Николаев - 33786 (+181);

Первомайск - 1792 (+10);

Южноукраинск - 1591 (+21);;

Вознесенск - 1330;

Очаков - 1061;

Арбузинский район - 615 (+6);

Баштанский район - 702 (+1);

Березанский район - 587;

Братский район - 435;

Березнеговатский район - 293;

Веселиновский район - 518 (+1);

Витовский район - 2023 (+7);

Вознесенский район - 507;

Врадиевский район - 422 (+1);

Еланецкий район - 231;

Доманевский район - 692;

Казанковский район - 515;

Кривоозерский район - 317;

Николаевский район - 764 (+1);

Новобугский район - 540 (+1);

Новодесский район - 1085 (+10);

Очаковский район - 489;

Первомайский район - 584 (+3);

Снигиревский район - 511.

Заболевание установлено у 1966 (+3) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели за сутки - 0, всего - 41 тысяча 770 человек. Умерли всего от последствий COVID-19 - 1024 человека, за сутки - 11.

За последние сутки методом ПЦР обследовано 484 человека, методом ИФА - 52.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 30 человек. Всего с начала кампании по вакцинации в регионе прививку получили 6559 человек.