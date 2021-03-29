Загруженность коек по состоянию на 29 марта в учреждениях здравоохранения Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 71,5%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.
Согласно данным информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10 утра 29 марта на стационарно лечении в ковидных больницах Николаевской области находится 1765 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.
— КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 125 больных;
— Первомайская центральная районная больница - 91 больной и 20 с подозрением;
— городская больница №1 Николаева - 243 больных;
— роддом №1 Николаева - 24 больных;
— Южноукраинская центральная районная больница - 16 больных и 1 человек с подозрением;
— Вознесенская городская многопрофильная больница - 65 больных и 5 с подозрением;
— Новобугская центральная районная больница - 62 больных;
— городская больница №3 Николаева - 167 больных и 56 человек с подозрением;
— городская детская больница №2 Николаева - 19 больных и 17 человек с подозрением;
— городская больница №5 Николаева - 208 больных и 115 человек с подозрением;
— Николаевская областная детская клиническая больница - 21 больной и 6 человек с подозрением;
— Николаевская центральная районная больница - 47 больных;
— Новоодесская центральная районная больница - 87 больных;
— Николаевский региональных фтизиопульмонологический медицинский центр - 105 больных и 3 человека с подозрением;
— Доманевская центральная районная больница - 48 больных и 17 человек с подозрением;
— Очаковская многопрофильная больница - 94 больных и 2 человека с подозрением;
— Снигиревская центральная районная больница - 23 больных и 5 с подозрением.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки 243 больных коронавирусом.
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Загруженность коек по состоянию на 29 марта в учреждениях здравоохранения Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 71,5%.
Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.
Согласно данным информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10 утра 29 марта на стационарно лечении в ковидных больницах Николаевской области находится 1765 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.
— КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 125 больных;
— Первомайская центральная районная больница - 91 больной и 20 с подозрением;
— городская больница №1 Николаева - 243 больных;
— роддом №1 Николаева - 24 больных;
— Южноукраинская центральная районная больница - 16 больных и 1 человек с подозрением;
— Вознесенская городская многопрофильная больница - 65 больных и 5 с подозрением;
— Новобугская центральная районная больница - 62 больных;
— городская больница №3 Николаева - 167 больных и 56 человек с подозрением;
— городская детская больница №2 Николаева - 19 больных и 17 человек с подозрением;
— городская больница №5 Николаева - 208 больных и 115 человек с подозрением;
— Николаевская областная детская клиническая больница - 21 больной и 6 человек с подозрением;
— Николаевская центральная районная больница - 47 больных;
— Новоодесская центральная районная больница - 87 больных;
— Николаевский региональных фтизиопульмонологический медицинский центр - 105 больных и 3 человека с подозрением;
— Доманевская центральная районная больница - 48 больных и 17 человек с подозрением;
— Очаковская многопрофильная больница - 94 больных и 2 человека с подозрением;
— Снигиревская центральная районная больница - 23 больных и 5 с подозрением.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки 243 больных коронавирусом.