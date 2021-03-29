Загруженность коек по состоянию на 29 марта в учреждениях здравоохранения Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 71,5%.

Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевской ОГА.

Согласно данным информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10 утра 29 марта на стационарно лечении в ковидных больницах Николаевской области находится 1765 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.

— КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 125 больных;

— Первомайская центральная районная больница - 91 больной и 20 с подозрением;

— городская больница №1 Николаева - 243 больных;

— роддом №1 Николаева - 24 больных;

— Южноукраинская центральная районная больница - 16 больных и 1 человек с подозрением;

— Вознесенская городская многопрофильная больница - 65 больных и 5 с подозрением;

— Новобугская центральная районная больница - 62 больных;

— городская больница №3 Николаева - 167 больных и 56 человек с подозрением;

— городская детская больница №2 Николаева - 19 больных и 17 человек с подозрением;

— городская больница №5 Николаева - 208 больных и 115 человек с подозрением;

— Николаевская областная детская клиническая больница - 21 больной и 6 человек с подозрением;

— Николаевская центральная районная больница - 47 больных;

— Новоодесская центральная районная больница - 87 больных;

— Николаевский региональных фтизиопульмонологический медицинский центр - 105 больных и 3 человека с подозрением;

— Доманевская центральная районная больница - 48 больных и 17 человек с подозрением;

— Очаковская многопрофильная больница - 94 больных и 2 человека с подозрением;

— Снигиревская центральная районная больница - 23 больных и 5 с подозрением.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки 243 больных коронавирусом.