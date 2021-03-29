Учреждения здравоохранения Николаева, определенные для лечения больных коронавирусом COVID-19, загружены на 82,3%.

Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения Николаевского горсовета.

Отметим, что за прошедшие сутки в Николаеве зарегистрирован 181 больной коронавирусом. За весь период пандемии по Николаева зарегистрировано 28 тысяч 955 больных, по области - 41 тысяча 770.

На утро 29 марта в госпиталях находятся 661 человек, больной на COVID-19, с подозрением - 171.

— городская больница №1 Николаева - 243 больных, всего 270 коек (загруженость 90%);

— роддом №1 Николаева - 24 больных, всего 100 коек (загруженость 24%);

— городская больница №3 Николаева - 167 больных и 56 человек с подозрением, всего 225 коек (загруженость 99,1%);

— городская детская больница №2 Николаева - 19 больных и 17 человек с подозрением, всего 70 коек (загруженость 51,4%);

— городская больница №5 Николаева - 208 больных и 115 человек с подозрением, всего 345 коек (загруженость 93,6%).

Ранее сообщалось, что загруженность коек по состоянию на 29 марта в учреждениях здравоохранения Николаевской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 71,5%.