Лидирующий на довыборах в парламент в донбасском округе №50 городской глава Доброполья Андрей Аксенов помогал пророссийским террористам провести в 2014 году так называемый «референдум ДНР».

Об этом написал журналист Денис Казанский в своем Facebook.

По его словам, Андрей Аксенов 7 лет назад помогал сепаратистам в проведении незаконного референдума, который нарушал территориальную целостность Украины.

— Никто не заставлял Аксенова проводить «референдум ДНР». Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было — город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные. После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крыма и получил там российский паспорт (что подтверждается информацией базы данных Федеральной налоговой службы РФ). В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города, — возмутился Денис Казанский.

В 2018 году избранного голову Доброполья задержали правоохранители по подозрению в организации коррупционной схемы и подделке документов. Суд продолжается, приговор не вынесен, а Андрей Аксенов сепаратистским прошлым избирается в нардепы, после чего перед ним открывается возможность на законных основаниях предлагать и голосовать за законы.

Напомним, так называемого «главу администрации города Дебальцево» Игоря Захаревича будут заочно судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.