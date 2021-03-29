Хакеры из РФ завладели содержимым электронного ящика Чада Вулфа, который занимал пост руководителя Департамента внутренней безопасности США.

Об этом передает Associated Press.

Агентству удалось выяснить факт утечки данных у действующих и экс-чиновников правительства: они говорили на гарантии конфеденциальности, поскольку расследование преступления все еще продолжается и разглашать секретные данные запрещено.

Ценность украденной информации из электронной почты Чада Вульфа и его сотрудников не разглашается. Доступ к их учетным записям был получен во время кибератаки на систему SolarWinds, которую связывают с российскими хакерами.

— Взлом SolarWinds стал победой для наших иностранных противников и провалом для Министерства внутренней безопасности, — отметил сенатор Роб Портман.

AP выяснило, что хакерам удалось получить доступ к графикам высших должностых лиц, а также завладеть данными чиновников Министерства энергетики, в том числе секретаря этого ведомства Дэна Бруйетта. От их атаки пострадало сразу несколько федеральных институций.

Напомним, избранный президент США Джо Байден заявил, что хакерам, которые недавно совершили серию кибератак, удалось похитить важные данные американского бизнеса и властей. Он призвал администрацию Дональда Трампа назвать тех, кто стоит за этими кибератаками.