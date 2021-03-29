Отопительный сезон в Николаеве планируют завершить до 10 апреля, если позволят погодные условия.

Об этом в эфире телеканала «МАРТ» рассказал директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

— Мы планируем его завершение в первой декаде апреля. Все зависит от погодных условий. По закону мы должны остановиться, если температура среднесуточная в течение трех суток будет +8°C. После этого будет принято решение исполкома, и мы остановимся, - сказал Николай Логвинов.

Согласно данным ресурса Gismeteo, средняя температура воздуха в Николаеве в период с 1 по 10 апреля составит +8°C, от +1 до +16 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти 400 миллионов гривен.