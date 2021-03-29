Глава Николаевкой облгосадминистрации Виталий Ким рассказал о первых результатах работы на должности.

Об этом шла речь во время его пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

Отвечая на вопрос журналиста, среди своих первых достижений Виталий Ким назвал то, что он сформировал свою команду, определил приоритеты развития области, наладил работу с центральными органами власти и депутатским корпусом облсовета.

— Я не вел статистику, сколько провел встреч, что было начато. Нет привычки анонсировать старт проекта, поскольку есть риски, что он не воплотится. Поэтому я пытаюсь говорить по факту, что решено, а это сложно за 100 дней. За 100 дней я точно смог разобраться с параметрами области, создать свою собственную команду, которая будет выполнять функции, определить вопросы, на которых я буду концентрироваться, и начать работу над этим. Удалось наладить связи с Киевом — с Кабинетом Министров, Офисом Президента — со всеми ветвями власти, которые включены в процесс развития нашей области. Удалось найти общий язык с областным советом, принять бюджет, проголосовать президиум, принять новые программы, по которым мы будем работать, внести изменения, передать полномочия областному совету по поводу управления коммунальным имуществом, увеличить штат, который нужен для управления депутатами этим имуществом, — сказал он.

Виталий Ким

Виталий Ким также отметил, что передача полномочий облгосадминистрации и его функций как главы ОГА областному совету будет продолжаться, поскольку в рамках реформы децентрализации администрации упразднят.

— Мы начали путь децентрализации, передачу полномочий моих депутатскому корпусу. Я считаю, это правильным. Этот путь мы будем дальше развивать, потому что идет децентрализация и это будут префекты (вместо глав ОГА, — прим.). Я не держусь за власть. Я хочу сделать, чтобы система работала в области. и это одно из того, над чем мы работали и уже сделали, — добавил глава ОГА.

Он отметил, что не имеет смысла вдаваться в детали и небольшие решенные вопросы.

— Все видят темп, который я набрал. И я хочу дальше бежать с этим темпом. Результаты, когда будут, вы их сами увидите и будете говорить: «Какой молодец!», — сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что глава ОГА не стал конкретно отвечать на вопрос о том, удалось ли ему привлечь какие-либо инвестиции в регион за время нахождения на должности.