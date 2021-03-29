Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что через несколько недель общественность узнает о новых инвестициях в область.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста в ходе своей пресс-конференции, передают НикВести.

Глава ОГА не стал конкретно отвечать на вопрос о том, удалось ли ему привлечь какие-либо инвестиции в регион за время нахождения на должности.

— А скоро узнаете. Пока не скажу. Это очень-очень скоро — две-три недели, — сказал Виталий Ким.

Напомним, губернатор также рассказал, что около 10 инвесторов хотят вложить деньги в строительство мусороперерабатывающего завода в Николаевской области. Однако перейти к конкретным действиям пока не удалось.

Отметим, что в ноябре 2020 года, будучи кандидатом на должность главы ОГА, Виталий Ким заявил, что хотел бы сконцентрировать свое внимание на улучшении инвестиционного климата в регионе и создании новых рабочих мест.

В качестве руководителя избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области во время местных выборов-2020 Виталий Ким рассказал, что одной из основных проблем города является «финансовый вопрос», который можно решить благодаря привлечению инвестиций и улучшению инфраструктуры Николаева.