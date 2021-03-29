Народный депутат от «Европейской Солидарности» Викторию Сюмар заявила, что победу на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, 28 марта, в 87-ом избирательном округе «получил административный ресурс».

Об этом сообщила пресс-служба «Евросолидарности».

— Точно победил админресурс и точно, к сожалению, проиграли патриотические силы. Потому что не смогли объединиться до конца. Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой в поддержку другого кандидата — свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам для того, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом, — сказала Виктория Сюмар.

Нардеп отметила, что другие патриотические политические силы призыв об объединении не поддержали, продолжая делать ставку на «маргинальных кандидатов». В связи с этим, полную победу в округе «получил административный ресурс, который был представлен двумя кандидатами».

— Первая ипостась админресурса — это Александр Шевченко, кандидат от «За майбутнє», который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту «Буковель». Но ключевое — он получает самые подряды в Украине на ремонт дорог. И фактически использовал эти бюджетные деньги для продвижения собственной кандидатуры на выборах. Он является депутатом областного совета и дальше продолжает получать от облсовета очень серьезные средства на проведение работ своей фирмы, — констатировала Виктория Сюмар.

Она добавила, что вторым кандидатом, использовавшим админресурс, был кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

— Его фактически за ручку водил действующий мэр Надворной, который ранее был депутатом от «Слуги народа» в Верховной Раде, Зиновий Андреевич. И везде был использован этот локальный административный ресурс. Но напоследок был апогей, когда Вирастюка фактически поддержал президент Зеленский, который почему-то решил с украинским бодибилдером обсудить процесс вакцинации на Франковщине, — подчеркнула депутат.

Она заявила, что это «была попытка прямого вмешательства президента Украины в избирательный процесс».

— Ключевой урок выборов на 87 округе — как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться для того, чтобы преодолевать такой админресурс, коррупционеров и олигархат, — резюмировала нардеп.

Ранее бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко и спортсмен Василий Вирастюк заявили, что побеждают на довыборах в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области.