Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Delfi.

На вопрос, мог ли бы Гитанас Науседа вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей, он ответил: «К сожалению, да».

По словам президента Литвы, Россия демонстративно не учитывает территориальную целостность соседних стран, таких как Украина.

— Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное равнодушие, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает довольно демонстративно, — сказал Гитанас Науседа.

Другим важным аспектом, по его словам, является ситуация внутри России, где режим «наиболее грубым образом» преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный.

— И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском Союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далеким от того, что называется Россией, чтобы говорить такое, — отметил Гитанас Науседа.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении ситуации на Донбассе.