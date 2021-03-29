Начиная со вторника, 30 марта, Польша вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны.

Как заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин Горала, карантина можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, не позже чем за 48 часов до въезда, передает RMF24.

Для тех же, кто прибывает в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, карантин будет обязательным без исключений, но в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.

Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер.

С субботы и в течение двух недель в Польше действуют новые ограничения, объявленные правительством в связи с третьей волной эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Адам Недзельский не исключает, что эти правила будут продолжены после 9 апреля. Все будет зависеть от заболеваемости COVID-19.

Напомним, чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации. Депутаты предоставили правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.