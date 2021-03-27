Чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации. Депутаты предоставили правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Кабинет министров надеется, что этого будет достаточно, чтобы снизить уровень заболеваемости до более стабильного уровня и начать ослаблять ограничения.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что при замедлении роста случаев заболевания некоторые послабления могут быть возможны по истечении нынешнего режима ЧС.

— Я твердо надеюсь, что это будет последний локдаун, — сказал Андрей Бабиш в ходе дебатов перед голосованием. — После Пасхи, исходя из ситуации, которая, я убежден, идет в правильном направлении, мы объявим некоторые даты возобновления работы школ и другие меры, — сообщил премьер-министр.

По состоянию на 26 марта количество госпитализаций в Чехии составило 7965 человек, что ниже пика в 9462 человека, зафиксированного 15 марта. Министерство здравоохранения заявило, что более широкое смягчение ограничений возможно только тогда, когда количество госпитализаций сократится примерно до 3 тыс.

Напомним, ранее из-за перегруженности больниц Чехия перевозила пациентов на лечение в другие страны.