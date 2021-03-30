Президент Молдовы Майя Санду сообщила 29 марта, что созывает Высший совет безопасности. На нем планируют обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.
Заседание совета назначено на 11.00 30 марта.
На нем планируют обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.
Речь идет в частности о потере Молдовой многочисленных санаториев на территории Украины.
Последнее собрание совета безопасности состоялось 13 марта. После заседания президент призвала правительство и парламент ввести в стране более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами
Президент Молдовы Майя Санду сообщила 29 марта, что созывает Высший совет безопасности. На нем планируют обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.
Заседание совета назначено на 11.00 30 марта.
На нем планируют обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.
Речь идет в частности о потере Молдовой многочисленных санаториев на территории Украины.
Последнее собрание совета безопасности состоялось 13 марта. После заседания президент призвала правительство и парламент ввести в стране более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами