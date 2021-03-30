В Белом доме создадут специальную рабочую группу. Она проверит, не старалась ли администрация экс-президента США Дональда Трампа повлиять на результаты научной деятельности ради политики.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на управление по научно-технической политике Белого дома.

Замдиректора по науке и обществу в научном офисе Белого дома Алондра Нельсон заявила, что администрация Трампа «отказалась от науки в пользу политики».

Она пояснила, что проверка затевается не ради того, чтобы попытаться привлечь офис прошлого президента США к ответственности. Белый дом хочет разработать новые стандарты безопасности для взаимодействия с научными специалистами, которые уберегут их от вмешательства политики.

— Мы знаем, что были вопиющие попытки исказить научные данные, использовать их выборочно или игнорировать, — указал замдиректора по климату и окружающей среде научного офиса Белого дома Джейн Любченко.

Как отмечает издание, Мэнди Гунасекара, руководившая агентством по охране окружающей среды (EPA) в администрации Трампа, заявила, что все решения ее аппарата были основаны на профессиональных научных рекомендациях. По ее мнению, критика действий офиса Трампа в области окружающей среды - это попытка делегитимизировать работу правительства, проделанную за последние четыре года.

Напомним, ранее предыдущий президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена достроить стену на границе с Мексикой. Трамп обвинил Байдена в кризисе на границе США и отметил, что передал ему «самую безопасную границу в истории».