Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций против четырех российских компаний и одного физлица. Ограничительные меры приняли из-за строительства и эксплуатации оккупантами железнодорожной части крымского моста.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Глава министерства Мариз Пейн отметила, что ограничительные меры установлены в координации с Канадой, которая днем ранее ввела санкции против двух граждан и четырех компаний из России.

— Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, — говорится в сообщении.

При этом в заявлении не уточняется, в отношении каких именно компаний были установлены ограничения.

Напомним, ранее президент США Джо Байден продлил санкции против России, введенные в 2014 году за оккупацию Крыма.