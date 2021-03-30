Соединенные Штаты Америки намерены активизировать стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора советника по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, передает Корреспондент.

— Салливан заявил о приверженности администрации Байдена оживлению стратегического партнерства в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, — говорится в заявлении.

Советник по нацбезопасности США также подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время телефонного разговора с советником главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном обговорил ситуацию на Донбассе и обсудил роль США в мирном переговорном процессе.

Напомним, в Белом доме создадут специальную рабочую группу, которая проверит, не старалась ли администрация экс-президента США Дональда Трампа повлиять на результаты научной деятельности ради политики.