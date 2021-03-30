Немецкие спецслужбы заявляют, что навигационные службы на подлодках откроют «векторы атаки для шпионажа и саботажа со стороны иностранных государств».

Об этом сообщает Bild.

В 2005 году при федеральном канцлере Герхарде Шредере около ста кораблей ВМФ Германии были оснащены новыми навигационными системами российской компании Transas. Еще позже правительство приняло решение в пользу Transas и, по информации BILD, установило «Navi Sailor 4100» (навигационный прибор для определения положения, скорости, маршрута) на самых современных немецких подводных лодках U 35 и U 36.

В 2018 году предприятие было куплено финской компанией Wartsila, но подразделение вооружений осталось в руках России. Бывшие инженеры Transas сейчас разрабатывают боевые дроны для российских военных. По мнению экспертов по безопасности, из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть Transas находится в центре внимания западных спецслужб.

Германия опасается, что в случае кибератаки навигационные данные могут быть перехвачены и ими можно манипулировать, «в худшем случае вплоть до полной потери функциональности» корабля.

— Бундесвер должен убедиться, что навигационное программное обеспечение ВМФ не является утечкой безопасности. Министерство должно быстро объяснить, почему не используется программное обеспечение от производителей из стран НАТО, — заявил представитель оборонной политики парламентской группы Тобиас Линднер.

Напомним, французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.