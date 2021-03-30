Приложения Nike и Adidas были изъяты из нескольких магазинов приложений в Китае, в том числе для смартфонов Huawei и Xiaomi после того, как как эти компании рассказали про рабский труд уйгуров в регионе Синьцзян.

Об этом сообщает Global Times.

Представитель Xiaomi подтвердил Global Times в понедельник, что приложения Nike и Adidas, а также их реклама были удалены из магазина приложений Xiaomi.

Приложения производителей спортивной одежды также были удалены из магазинов приложений на телефонах Huawei, OPPO и VIVO, которые являются основными китайскими брендами мобильных телефонов.

Удаление последовало после открытого выступления Nike и Adidas, что они перестанут закупать китайский хлопок, добытый благодаря рабскому труду уйгуров в Синьцзяне.

Напомним, власти КНР 27 марта ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников.