Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев отметил, что украинские спецслужбы превзошли российские и получили уникальный опыт за семилетие гибридной войны c безжалостным противником.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.

Журналист объяснил, что спецслужбы Украины научились действовать на высочайшем мировом уровне и привел в подтверждение успешные операции по вывозу Цемаха и перехват переговоров о сбитом Боинге.

— После начала войны ваши спецслужбы приобрели новый, огромный опыт, которого по естественным причинам нет у многих других служб (потому что не находятся в состоянии войны). Примеры успехов: аресты и репатриация подозреваемых в терроризме с территорий, подконтрольных РФ; накопление и обработка огромной базы перехватов, включая раскодирование шифрованных коммуникаций. Перехват разговора Суркова и Бородая. Спецоперация по вывозу Цемаха. И, конечно, так называемая операция «Вагнер», в рамках которой реально под носом ФСБ и ГРУ была развернута масштабная операция по накоплению информации и выманиванию «индустриального» количества подозреваемых, — рассказал Христо Грозев.

Он добавил, что пока не может ничего рассказать о новом фильме Bellingcat о вероятном срыве самой масштабной спецоперации по поимке российских головорезов из ЧВК, аффилированной с «поваром Путина» Евгением Пригожиным.

— Netflix — далеко не единственная площадка, с которой мы ведем переговоры. А дальше – как обещал, не буду отвечать, пока не закончим, —анонсировал документальную ленту Христо Грозев.

Расследователь подчеркнул и безапелляционную личную вину Путина в тысячах погибших украинцах, которую он тесно связал с «накоплением криминального багажа» —«после Украины он готов убить любого».

— Во-первых, оккупация Крыма Россией и вторжение в восточную Украину не нанесли Кремлю слишком большого политического вреда, и это показало им, что это сойдет с рук. И если им сошла с рук кража полуострова с двухмиллионным населением и убийство тысяч людей в Украине, то зачем им останавливаться на убийстве пяти или десяти собственных неудобных граждан? Во-вторых, после определенного момента, когда режим совершил слишком много преступлений, он уже не может позволить себе передачу власти. Потому что новые ребята привлекут их к ответственности. Похоже, что пик этого «накопления криминального багажа» пришелся примерно на 2014 год. Поэтому с этого момента российский режим, кажется, готов на все – в том числе убить любого, кто представляет даже отдаленную угрозу его преемственности, — объяснил журналист выросший уровень политических убийств российскими спецслужбами.

Ранее НикВести сообщали, что организация журналистов-расследователей Bellingcat опровергла, что их документальный фильм о «деле вагнеровцев» выйдет 15 марта.