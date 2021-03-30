Из-за ряда нарушений и коррупционных скандалов на деятельность Госпродпотребслужбы Южного межрегионального управления по инициативе народных депутатов Украины Александра Гайду и Степана Чернявского в Верховной Раде решили создать рабочую группу для контроля ее работы.

Согласно решению комитета по вопросам аграрной и земельной политики главой рабочей группы «Южное межрегиональное главное управление государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе» избрали нардепа Александра Гайду, сообщили в пресс-службе политика.

Основная цель рабочей группы — выявление фактов нарушения законодательства руководителями Южного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской, Херсонской и Одесской областях в связи с жалобами от представителей бизнеса и ассоциаций.

В свою очередь, глава рабочей группы Александр Гайду обратился в ГПСС с просьбой, чтобы управление отреагировало и приступили к проверке, которую запланировали с 30 марта по 8 апреля, однако руководство ведомства намеренно блокирует работу группы, игнорируя обращения депутатов.

— Нам неоднократно поступали сообщения и жалобы на работу ведомства. Из-за отсутствия жесткого контроля продукции и деятельности ведомства сегодня мы получаем товары с низким качеством, систематическое нарушение санитарных норм и коррупционные скандалы, как произошло недавно в Одесской области. По итогу прошедшего заседания рабочей группы нами было подготовлено письмо главе Госпродпотребслужбы с просьбой направить сотрудников ГПСС на участие и диалог с депутатами в рамках рабочей группы и подписать распоряжение о командировке, чтобы совместно с экспертами составить план и провести проверку. Но по непонятным причинам ведомство не предоставило нам никакого ответа. И учитывая то, что ГПСС должны были приступить к проверке с 30 марта, возникает ощущение, что руководство Госпродпотребслужбы намеренно затягивает этот процесс. Выходит, есть что скрывать? - заявил Александр Гайду.

Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Гайду предложил привлечь на проект реконструкции широкобальского средства Государственного фонда регионального развития.

Напомним, за период с 15 по 21 февраля специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области проверили 422 объекта на соблюдение противоэпидемических требований в условиях карантина. В ходе проверок было выявлено 34 нарушения, что составляет 8,1%.