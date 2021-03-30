Турецкие ученые в ближайшее время приступят к клиническим испытаниям интраназальной вакцины от коронавируса. Ее планируют применять уже в этом году.

Об этом заявил министр промышленности Турции Мустафа Варанк, пишет РБК-Украина.

Министр отметил, что препарат в виде назального спрея успешно прошел предклинические тестирования. Он уточнил, что первая фаза клинических испытаний данной вакцины от коронавируса «стартует в скором времени».

Варанк добавил, что после завершения всех клинических испытаний Турция планирует начать применение интраназальной вакцины в 2021 году.

Ученые ожидают, что COVID-вакцина в виде назального спрея будет эффективнее бороться с вирусом.

Напомним, вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 AstraZenecа переименовали в Vaxzevria.