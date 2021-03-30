Вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 AstraZenecа переименовали в Vaxzevria.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на Европейское медицинское агентство (ЕМА).

«Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria», — говорится в сообщении.

Отмечается, что упаковка, маркировка, внешний вид препарата также изменились. Однако никаких других изменений, в частности в составе вакцины, не состоится.

Европейское медицинское агентство (ЕМА) приняло изменение названия после того, как компания подала соответствующее обращение.