Вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 AstraZenecа переименовали в Vaxzevria.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на Европейское медицинское агентство (ЕМА).
«Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria», — говорится в сообщении.
Отмечается, что упаковка, маркировка, внешний вид препарата также изменились. Однако никаких других изменений, в частности в составе вакцины, не состоится.
Европейское медицинское агентство (ЕМА) приняло изменение названия после того, как компания подала соответствующее обращение.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.
Вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 AstraZenecа переименовали в Vaxzevria.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге со ссылкой на Европейское медицинское агентство (ЕМА).
«Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название — Vaxzevria», — говорится в сообщении.
Отмечается, что упаковка, маркировка, внешний вид препарата также изменились. Однако никаких других изменений, в частности в составе вакцины, не состоится.
Европейское медицинское агентство (ЕМА) приняло изменение названия после того, как компания подала соответствующее обращение.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 330 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 6889 николаевцев.