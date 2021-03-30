Лидер партии «Европейская Солидарность» призвал власть к совершению немедленных стратегических шагов в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщают на сайте партии.

Во время выступления Петр Порошенко подчеркнул, что ситуация в регионах катастрофическая. Он потребовал немедленного заседания СНБО с участием руководителей всех фракций.

— Утром пациенты задыхались, потому концентраторов не было. Больные — синие, потому что не хватает кислорода. Трупы лежат среди живых, потому что нет машины, чтобы вовремя вывозить. Не хватает лекарств. Медикам не дают доплат, — отметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что год назад никто в мире не был готов к пандемии, но большинство стран за это время создали систему защиты людей, однако Украина не вошла в их число.

— И только у нас третья волна пандемии оказалась полной неожиданностью для власти. Распродав в начале пандемии защитные маски, Зеленский обещал, что Украина будет среди первых стран, которая проведет вакцинацию. И что? Есть государства, где провакцинировано пятьдесят процентов людей, большинство стран Европы превысило показатель 10% всех своих жителей. В Украине — считанные доли процента, — сказал лидер «ЕС».

Он также отметил, что в мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам, но это, по его словам, «конкуренция глав государств и правительств».

— И мы должны с грустью констатировать, что Зеленский эту борьбу проиграл. Вакцинацию сорвано. Зато антиковидний фонд укатали в позолоченный асфальт «большой кражи» — десятки миллиардов гривен. А министерство здравоохранения освоило лишь 40% выделенных средств, — сказал Петр Порошенко.

По его мнению, к концу года в Украине сформируется коллективный иммунитет, как в европейских странах, но не благодаря вакцинации, а путем смертей заболевших.

— Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады. У нас есть дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавируса: выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их, — пояснил Петр Порошенко.

Он выразил уверенность в том, что «ЕС» должны защитить людей лекарствами и дать возможность на СНБО закупить субъектам местного самоуправления, для того, чтобы защитить людей от непрофессионализма власти.

Напомним, 26 марта Петр Порошенко провел телефонный разговор с послом Китайской народной республики в Украине Фань Сяньжуном, в ходе которого они обсудили пути усиления сотрудничества с целью борьбы с пандемией коронавируса.