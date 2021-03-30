В Украине должен развиваться не только государственный украинский язык, но и русский и другие языки нацменьшинств. Такое мнение в своем Facebook высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения! Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить.Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского - спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском.Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев , и давать ему возможность свободно развиваться, - пишет Арсен Аваков.

Он отметил, что государственным языком в Украине должен быть только украинский язык. Но Украина, по мнению министра внутренних дел, обязана использовать русский язык для контрпропаганды в условиях гибридной войны.

— Несомненно, государственным может быть только украинский язык –– как язык субъектной, суверенной страны. Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды, - добавил Арсен Аваков.

Арсен Аваков сообщил, что на русском языке говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире. Из них только половина живет в Российской Федерации.

— Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке.Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды! Так что неуважаемые пропагандисты «русского мира», у вас нет монополии на русский язык! Мы будем читать на нем наших классиков, писать на нем наши книги и петь наши песни, - написал Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков предложил вещать украинские телеканалы по всему миру и заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит и самим украинцам.