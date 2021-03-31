По состоянию на 10:00 31 марта в Николаевской области зарегистрировано 247 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 51924 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 34224 (+202);

Первомайск — 1801;

Южноукраинск — 1594 (1);

Вознесенск — 1337 (6);

Очаков — 1061;

Арбузинский район — 616;

Баштанский район — 702;

Березанский район — 604;

Братский район — 435;

Березнеговатский район — 293;

Веселиновский район — 519 (+1);

Витовский район — 2029 (+3);

Вознесенский район — 510 + (1);

Врадиевский район — 441 (+18);

Еланецкий район — 231;

Доманевский район — 693;

Казанковский район — 515;

Кривоозерский район — 319;

Николаевский район — 771 (+2);

Новобугский район — 540;

Новоодесский район — 1094 (+6);

Очаковский район — 491 (+2);

Первомайский район — 588;

Снигиревский район — 516 (+5).

Заболевание COVID-19 установлено у 1978 (+9) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 55, всего выздоровели — 41892. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1062, за сутки — 20.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 953 человек, методом ИФА — 428.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 850 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 7739 николаевцев.