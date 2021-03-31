По состоянию на 10:00 31 марта в Николаевской области зарегистрировано 247 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 51924 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1978 (+9) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 55, всего выздоровели — 41892. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1062, за сутки — 20.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 953 человек, методом ИФА — 428.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 850 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 7739 николаевцев.
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 31 марта в Николаевской области зарегистрировано 247 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 51924 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1978 (+9) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 55, всего выздоровели — 41892. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1062, за сутки — 20.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 953 человек, методом ИФА — 428.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 850 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 7739 николаевцев.