Заместитель главы Конституционного Суда Украины Сергей Головатый задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области.

Об этом свидетельствует его декларация за 2020 год, опубликованная на сайте НАПК.

Сергей Головатый указал среди недвижимости храм УПЦ КП площадью 201 квадратный метр, право на который он получил в 2010 году. Здание расположено в селе Вильшана Городищенского района Черкасской области. Стоимость храма в декларации не указана.

Также заместитель главы КСУ задекларировал жилой дом площадью 464 квадратных метра и четыре земельных участка общей площадью почти 6 тысяч квадратов в селе Оленевка Киевской области.

Сергей Головатый владеет также двумя квартирами в столице площадью 142 и 96,6 квадратных метра, а также совладеет жилым домом в городе Смела Черкасской области.

Ранее сообщалось, что семья экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого, кроме участка в аннексированном Крыму, владеет несколькими объектами элитного имущества.